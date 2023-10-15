إسرائيل تقصف البنية التحتية لحزب الله في لبنان بعد تعرضها لهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار بالقرب من الحدود اللبنانية ردا على إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله إنها هاجمت خمسة مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات عبر قنوات خلفية مع إيران في الأيام الأخيرة لتحذير البلاد من تصعيد الصراع في إسرائيل، حيث تستعد القوات الإسرائيلية لهجوم بري متوقع ردا على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد في برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس نيوز: "لدينا وسائل للتواصل بشكل خاص مع إيران، وقد استفدنا من هذه الوسائل خلال الأيام القليلة الماضية لنوضح سرا ما قلناه علنا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر سوليفان أن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد أن تتدخل إيران في الصراع، وإنها تراقب كلا من إمكانية التدخل المباشر من قبل طهران والنشاط بالوكالة من قبل حزب الله عبر الحدود مع لبنان.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت أنها سترسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كجزء من جهود الردع.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات استخباراتية جديدة محددة تشير إلى مخاطر تصعيد أكبر، لكن إيران حذرت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد من أنه إذا "لم تتوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفور، فقد يخرج الوضع عن السيطرة".