كتائب القسام تقصف سديروت برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأحد، أنها قصفت مستوطنة «سديروت» برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف المدنيين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بتعرض منزل في مستوطنة سديروت لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة.

وتستمر المقاومة الفلسطينية منذ أمس السبت بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

كما فتحت جبهة جديدة ضد إسرائيل عقب إعلان حزب الله اللبناني، الأحد، استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

كما شهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.