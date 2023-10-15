رئيس وزراء باكستان يزور الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في بكين

من المقرر أن يزور رئيس وزراء باكستان، أنوار الحق كاكر، الصين لحضور منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، الذي يستمر يومين، ويبدأ في بكين، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.



ويحضر رئيس الوزراء الحدث، بناء على دعوة الرئيس الصيني، شي جين بينج، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



وسيشارك كاكر في مراسم افتتاح المنتدى، بعد غد الثلاثاء، وسيلقي خطابا أمام منتدى رفيع المستوى، بعنوان "الاتصال" حول اقتصاد عالمي منفتح يوم الأربعاء المقبل.



وسيعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعات ثنائية مع الرئيس الصيني، وكبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء دول مختلفة، يشاركون في المنتدى.