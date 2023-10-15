رئيس مجلس الشعب الهندي: لا دعم للإرهاب أو الأنشطة الإرهابية في الهند

قال أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب التابع للبرلمان الهندي، اليوم الأحد، إنه نقل إلى نظرائه في دول مجموعة العشرين أن الهند لا تؤيد الإرهاب أو الأنشطة الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

وجاءت تصريحات بيرلا ردا على أسئلة بشأن الاجتماعات الثنائية التي عقدها مع رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين خلال قمة برلمانات المجموعة والتي اختتمت فعالياتها في نيودلهي أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست اوف انديا" عن بيرلا قوله للصحفيين "موقف الحكومة الهندية واضح تماما في هذا الصدد. وقد قال رئيس الوزراء أيضا هذا في بيانه. وقد أوضحت الحكومة أن الإرهاب والأنشطة الإرهابية ليس لهما مكان في الهند".