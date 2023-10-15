ألمانيا تقلب الطاولة على أمريكا وناجلسمان ينجح في اختباره الأول

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناجلسمان، وذلك على حساب نظيره الأمريكي 3 /1، يوم السبت، في مباراة دولية ودية.

وتولى ناجلسمان قيادة المنتخب الألماني في أول مباراة بعد تعيينه خلفا لهانسي فليك الذي جرت إقالته في أعقاب خسارة الفريق الثقيلة أمام اليابان 1 /4 وديا الشهر الماضي، وكذلك بعد العروض المخيبة للفريق تحت قيادته ومنها الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب الأمريكي عن طريق كريستيان بولسيتش في الدقيقة 27، قبل أن يدرك إلكاي جوندوجان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 58 سجل نيكلاس فولكروج الهدف الثاني للمنتخب الألماني، فيما اختتم جمال موسيالا الثلاثية في الدقيقة 61.

وسيواجه المنتخب الألماني نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في آخر تجاربه الودية في الشهر الحالي، قبل مواجهة تركيا والنمسا في نوفمبر المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أوروبا التي ستقام في المانيا صيف العام المقبل.