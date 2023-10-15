أعلنت جمعية الناشرين في العراق تضامنها مع فلسطين، وذلك في بيان رسمي أدانت من خلاله انحياز إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب للكيان الإسرائيلي.

وجاء في البيان الذي أصدره رئيس الجمعية، إيهاب عبدالرازق القيسي أنه: إيماناً منا بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضة ومواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي، وتعرضه للظلم منذ عقود، تعلن جمعية الناشرين والكتبيين في العراق عن دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها معه وهو يواجه حرباً إبادية تشنها عليه عصابات الاحتلال الاسرائيلي في الوقت نفسه نحيي نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه في إقامته دولته على أرض فلسطين المغتصبة.

وأضاف البيان: إن الثقافة كانت وما تزال مشعلاً في أيدي المناضلين ويشهد تاريخ النضال العالمي المواقف المشرفة للمثقفين والكتاب في دعم

قضايا النضال في العالم، لكن للأسف يبدو أن شعارات الحرية وحقوق الانسان التي تتغنى بها بعض المنظمات الثقافية في الغرب مجرد شعارات لا تصمد أمام الحق والعدل، إذ قرر معرض فرانكفورت للكتاب مساندة الاحتلال الإسرائيلي للعدوان على غزة، وإذ تقدم جمعيتنا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، فإنها تدين موقف معرض فرانكفورت للكتاب وتجده يعارض شعارات الحرية وحقوق الانسان.

وقدم البيان مناشدة إلى الكتاب والمثقفين والفنانين في العالم، إدانة كل أشكال التصعيد والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.