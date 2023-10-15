صحفية تونسية عن انحياز الطاهر بن جلون لإسرائيل: نقاطع كل قلم يعادي فلسطين ولو بحرف

نشرت الكاتبة والصحفية التونسية وجدان بو عبدالله، تغريدة على موقع "إكس" تويتر سابقا، قالت فيها: ‏الكاتب المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون يصطف خلف إسرائيل ويكتب في لوبوان الفرنسية مقالة يعتبر فيها أن ‎"طوفان الأقصى" "قضى على القضية الفلسطينية".

وأضافت بو عبدالله، أن جلون يقول إن ما قامت به حماس هو "اعتداء على الإنسانية و"ووحشية" وحماس ليست فقط عدوًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني.

وواصلت وجدان: ‏كصحفية وقارئة، أعلن مقاطعتي لكل قلم وصوت يعادي قضية فلسطين ويظلم شعبها ويساعد ولو بحرف في مزيد قتل أطفالها وتهجير شعبها، كل قطرة حبر ظالمة هي رصاصة بوجه شعبنا في فلسطين.