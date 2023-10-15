نور الشربيني تتوج للمرة الأولى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

تُوجت نور الشربيني، نجم الإسكواش المصرية ببطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء تتويج نور الشربيني ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد فوزها في المباراة النهائية، على مواطنتها المصرية هانيا الهمامي، بثلاثة أشواط دون رد.

ولم تنجح نور الشربيني في أربع مناسبات سابقة في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، إلا أن الحظ ابتسم لها في المرة الخامسة، إذ قدمت أداءً رائعًا أمام هانيا الهمامي، وتغلبت في الأشواط بنتائج 1-6، و11-6، و11-7.

وحصلت الشربيني، بطلة العالم، على بداية مثالية في المباراة التي استمرت لمدة 35 دقيقة، إذ تقدمت 5-1، إلا أن هانيا الهمامي، بدأت في تصعيد وتيرتها، وتم تقليص الفارق إلى نقطتين، لكن الشربيني استعادت اتزانها، وحسمت الشوط الأول لصالحها.

وارتقت "الأميرة المحاربة" إلى مستوى الحدث بشكل جيد للغاية، حيث تمكنت من حسم الشوطين الثاني والثالث لصالحها، لتفوز باللقب، لأول مرة في التاريخ.