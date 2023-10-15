 الأوقاف: 4 مساجد جديدة تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف: 4 مساجد جديدة تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أحمد كساب:
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:54 م
أعلنت وزارة الأوقاف، حصول 4 مساجد جديدة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

وتشمل قائمة المساجد، مسجد الطاهرة بالمظاطلي بطامية بالفيوم ومسجد العربي بالحي التاسع بالعبور بالقليوبية، ومسجد الرحمن بشارع عبدالوهاب بالإسكندرية، ومسجد القبلي بهوارة المقطع بالفيوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي تفعيلًا لدور شركاء النجاح، وحرصًا منَّا على التعرف على رأي الجمهور وخاصة فيما يتعلق بالمساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، من حيث مستوى الصيانة والنظافة المستمرة والأنشطة الدعوية القائمة بها.

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