 الصحة العالمية: أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات في شمال غزة حكم بالاعدام للمرضى والمصابين - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات في شمال غزة حكم بالاعدام للمرضى والمصابين

د ب أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:04 ص

أدانت منظمة الصحة العالمية، بشدة في بيان، أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن الاجلاء القسرى للمرضى والعاملين في القطاع الصحي سوف يفاقم الكارثة الإنسانية والصحية الحالية.

وجاء في بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعا حرجا، ذاكرا أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة، والذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وآخرين يواجهون تدهورا وشيكا لحالتهم الصحية أو الوفاة إذا تم إجبارهم على التحرك وحرمانهم من الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.

وكانت جهات طبية فلسطينية، قد قالت أمس السبت، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بما في ذلك المصابين والمرضى.


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