هجوم إسرائيلي جديد يستهدف مطار حلب الدولي وخروجه مجددا من الخدمة

أعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية تعرض مطار حلب الدولي لقصف صاروخي من غرب البلاد.

وقال المصدر في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه، في "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".

وتابع المصدر "أن هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسوريا بخاصة".

وأكد مصدر في مطار حلب الدولي خروج المطار من الخدمة بعد تعرضه لقصف صاروخي إسرائيلي ليل السبت/الأحد.

وقال المصدر لـ(د.ب.أ)"تعرض المهبط الرئيسي للمطار لقصف بصاروخين ما أخرجه عن الخدمة بعد حوالي 30 ساعة على إعادته للعمل بعد تعرضه يوم الخميس لقصف صاروخي إسرائيلي".

وأكد المصدر لم تقع أي أضرار بشرية فقط اقتصرت الأضرار على المهبط وبدأت الفرق الفنية العمل على تقييم الأضرار للعمل على صيانتها".