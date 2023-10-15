السيطرة على حريق في مبنى مدرسة ببلقاس بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة بلقاس، بعدما التهمت ألسنة النيران مبنى مكون من ثلاث طوابق خاص بورش الملابس والزخرفة.



وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض أهالي مدينة بلقاس باندلاع النيران داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات.



فيما انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على النيران، وبانتقال ضباط وحدة مباحث بلقاس إلى مكان الحادث، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية أن الحريق بمبنى الورش الخاصة بأقسام الملابس والزخرفة، ومخزن الدهنات، والتهمت ألسنة النيران محتويات المبنى.



وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات.



وتبين من المعاينة المبدئية انقطاع الكهرباء عن المنطقة، وفور عودتها حدث ماس كهربائي تسبب في الحريق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.