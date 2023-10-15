 سوليفان: التطبيع في الشرق الأوسط يظل محور اهتمام واشنطن الدبلوماسي - بوابة الشروق
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سوليفان: التطبيع في الشرق الأوسط يظل محور اهتمام واشنطن الدبلوماسي

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 11:02 م
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد إن تطبيع العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط يظل محورا رئيسيا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

جاءت تصريحات سوليفان بعدما تحدثت تقارير بأن السعودية "جمدت" جهود التطبيع مع إسرائيل، في ظل القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقال سوليفان إن "الهدف بعيد الأجل بوجود شرق أوسط أكثر سلاما واندماجا، بما في ذلك عبر التطبيع، يظل إلى حد كبير محورا في السياسة الخارجية الأمريكية"، مضيفا أن التركيز الحالي ينصب على الوضع الراهن.

وأضاف أن "التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس الوحشي".

كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها الكامل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم حماس "طوفان الأقصى"، الذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، وأعلنت عن إرسال سفن حربية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

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