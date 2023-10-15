انطلاق اجتماع لفريق الخبراء في مجال حماية المنافسة بالجامعة العربية

في ضوء استمرارية أعمال فريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية، انطلق منذ قليل بمقر الأمانة العامة الاجتماع (19) للفريق، والذي من المقرر أن يستمر على مدار يومين.



واستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية في مجال حماية المنافسة بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وتناول أحدث التطورات للبيئة التشريعية لقوانين المنافسة بالدول العربية من حيث إصدار قوانين أو تحديث لقوانين وطنية موجودة لفتح النقاش حولها وتعظيم الاستفادة من خلال طرح الرؤى والأفكار خلال الاجتماع.



وعلى صعيد آخر تم إحاطة الاجتماع بآخر تطورات وإنجازات شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها في مارس من العام المنصرم 2022، وهذه الشبكة جاءت بمبادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر ، وأخيرا مناقشة ملاحظات الدول العربية على الألية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية، حيث من المنتظر الانتهاء منها في هذا الاجتماع، وغير ذلك من الأمور الهامة التي تعود بالنفع على الدول العربية في هذا المجال الهام.