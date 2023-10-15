الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بممرات آمنة للمدنيين في غزة

طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، الجيش الإسرائيلي بتوفير أماكن آمنة ليذهب إليها المدنيون في قطاع غزة، توفر لهم الغذاء والماء والدواء.

وشدد سوليفان، خلال مقابلة على قناة "إن بي سي" الأمريكية، على "ضرورة أن يسمح الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة بالوصول إلى الأمان النسبي".

وقال إن "الشيء الهام من وجهة نظرنا أن تكون هناك أماكن آمنة ليذهب إليها المدنيون في غزة، حيث لا يتعرضون للقصف العسكري، ويمكنهم الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن "الغالبية العظمى من سكان غزة يستحقون الكرامة والسلامة والأمن، ونعمل مع شركاء إقليميين لضمان ذلك".

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر الجاري، تتواصل مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

وحتى الأحد، أدت غارات إسرائيلية إلى استشهاد 2329​​ فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصابت 9042 آخرين في غزة، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

ويعاني سكان غزة، ويبلغ عددهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.