هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس

انتقد هشام يكن نجم الزمالك السابق، فكرة اختيار قائمة موحدة للتواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية: "اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس، أنا بتحدى أي حد، وعمري ما اترددت إني أنزل مستقل"
وأضاف: "كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة؟ ومين بيدعمها؟ وأحمد سليمان كان ضد حسين لبيب، ومرة واحدة بقى مترشح عضو"
واختتم: "في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده احنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك"