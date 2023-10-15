 هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس - بوابة الشروق
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هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس

نديم ناجي
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:44 ص

انتقد هشام يكن نجم الزمالك السابق، فكرة اختيار قائمة موحدة للتواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية: "اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس، أنا بتحدى أي حد، وعمري ما اترددت إني أنزل مستقل"

وأضاف: "كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة؟ ومين بيدعمها؟ وأحمد سليمان كان ضد حسين لبيب، ومرة واحدة بقى مترشح عضو"

واختتم: "في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده احنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك"


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