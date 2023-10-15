انطلاق البرنامج الثقافي لأئمة وواعظات السويس من مسجد سعيد عبدالوهاب

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف السويس، اليوم الأحد، بحضور الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، ومحمد فتحي مسلم مدير الدعوة، والشيخ إبراهيم راغب مدير شئون الإدارات.

وحاضر في اللقاء محمد السيد حامد أستاذ المناهج وتدريس اللغة العربية بجامعة الأزهر، وعبدالرحمن سعد مصطفى بكلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر.

وفي بداية اللقاء، أكد عبد الرحمن سعد مصطفى على ضرورة الاهتمام بالتوعية، والفهم الصحيح بمستجدات الحياة، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، فإن ذلك واجب الوقت، وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بما تقوم به الدولة المصرية في التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى إرساء قواعد السلام العالمي والمجتمعي.

وأشاد محمد السيد حامد بهذا النشاط الفعال في بناء الوعي الثقافي للأئمة، والتدريب المستمر الذي يسهم في فهم الواقع وإدراك المستجدات، والتعرف على جهود الدولة المصرية المستمرة في الارتقاء بالمواطنين.

وأكد الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، أنه ينبغي على الإمام أن يكون موسوعيًّا في كل شيء، مضيفًا أنه كلما كان إمام المسجد عالمًا، نافذ البصيرة، سديد الرأي، عالمًا بعادات الناس وأحوالهم، كان تأثيره في المسجد وأهل الحي قويًّا ومفيدًا يعلمهم ويرشدهم ويقودهم إلى الخير والفضيلة، ولذلك حرصت وزارة الأوقاف أن يكون هذا البرنامج التثقيفي متنوعًا يشمل العديد من الزيارات الميدانية إلى جانب المحاضرات والندوات.