قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أجرى اتصالات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة، آخرها اتصال في وقت مبكر جدًا من أمس السبت.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لشبكة «CNN»، صباح الأحد، إلى إجراء اتصالات مستمرة بين وزارتي الخارجية والسلطات المصرية المختصة الأخرى، بعثت فيها القاهرة برسائل إلى واشنطن، استعرضها وزير الخارجية كالآتي:

- ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

- ضرورة معالجة المخاوف والظروف الصعبة للغاية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.

- توفير حماية أكبر للمدنيين حتى لا يتعرضوا لإطلاق النار.

- احتواء أعداد الضحايا المتزايدة والإصابات، خاصة مع مقتل أكثر من 500 طفل خلال هذا الصراع.

- العودة إلى التعامل مع قضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وبسؤاله عما إذا كان يرى حلًا سلميًا يظهر في الأفق، أجاب: «نحن متفائلون دائمًا، وندعو دائمًا إلى إحلال السلام في المنطقة؛ لإيجاد حل يعتمد على الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على حل الدولتين».

وأكد أن «الظروف الحالية بالطبع مواتية جدًا لمعالجة ذلك»، موضحًا أن «مصر تركز الآن على حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم».

وأضاف: «نأمل في احتواء ذلك، والتمكن من العمل بشكل أكثر فعالية بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإيجاد حل نهائي للصراع، ومن الصعب القيام بذلك أثناء استمرار العمل العسكري؛ لكننا نعتقد أنه يتعين علينا التعامل مع كل الجوانب المختلفة».