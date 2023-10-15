حسام زكي: اللجوء العربي لمجلس الأمن سيواجه بتعقيدات كثيرة

ثمن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الصادر أمس الجمعة الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك الموقف البرازيلي الرامي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، إلى عدم جواز لجوء جامعة الدول العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرار إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، وذلك إلى حين انتهاء مجلس الأمن من الفصل في الأحداث الجارية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، متوقعا أن تواجه أية محاولات من الجامعة باتخاذ قرار اللجوء إلى مجلس الأمن؛ بتعقيدات كثيرة من جانب الغرب.

ووصف الأوضاع الميدانية في قطاع غزة بالمأساوية واللاإنسانية في ظل قطع إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات وسط حالة إدانة من المجتمع الدولي، معقبا: «التعاطف الذي حصلت عليه إسرائيل السبت والأحد في طريقه إلى التلاشي والزوال؛ نتيجة الأفعال التي ترتكبها».

وتابع: «القصف الجماعي لأبناء قطاع غزة بآلاف الأطنان من المتفجرات هو جريمة حرب، العقاب الجماعي جريمة حرب»، متسائلا: «هل يمكن أن نسمي ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب ردا على الإرهاب؟».

وأضف أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يصاحبها تنفيذ مخطط مدبر بتهجير أهالي القطاع من غزة، مشيرا إلى معاناة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من أزمة ومشاكل داخلية كبيرة كادت أن تطيح به من السلطة قبل الأحداث الأخيرة.