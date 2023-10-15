وكيل الشباب والرياضة بالغربية يشهد لقاء حواري للكيانات الشبابية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع محافظة الغربية لقاءا حواريا مع كيانات المحافظة، وذلك بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور طاهر نصر محاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، الدكتور عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني بمحافظة الغربية، وولاء حشيش مدير المكتب الفني.

وبدأ اللقاء بكلمات ترحيبية بالحضور من الشخصيات العامة، وشباب الكيانات الشبابية، وأشار يسري الديب وكيل الوزارة إلى دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، مؤكدًا أن تلك اللقاءات تهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

وأشار الدكتور طاهر نصر، إلى أن قضية الوعي ضمن أهم أولويات الدولة بكل مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها كافة مؤسسات الدولة وتعمل على إعداد جيل واعي محصن فكريا.

وأشار إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من اجل مستقبل أفضل.

فيما أشارت النائبة هيام الطباخ إلى أن قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة بكل مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي.

كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تجريه الدولة في مواجهة المتغيرات المجتمعية والأفكار الهدامة، بناء قدرات الشباب وتأهليهم، والتنشئة الوطنية وتصحيح المفاهيم، بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالنسق القيمي للمجتمع المصري وأحياء القيم المصرية الأصيلة، وبناء الوعي بالتنمية المستدامة وبالوعي السياسي وتعميق المشاركة السياسية.