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جامعة الزقازيق تنعى الدكتورة تقوى حسيني الخطيب أستاذة المخ والأعصاب

الدكتورة تقوى حسيني الخطيب
الدكتورة تقوى حسيني الخطيب
فاطمة علي
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:47 ص

نعت جامعة الزقازيق وفاة الدكتورة تقوى حسينى الخطيب الأستاذ المساعد بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب في الجامعة.

وأصدرت جامعة الزقازيق، السبت، بيانًا نعت فيه وفاة الدكتورة تقوى حسيني الخطيب الأستاذة المساعدة في قسم المخ والأعصاب في كلية الطب البشري بالجامعة.

وجاء في البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، وفاة الدكتورة تقوى حسيني محمد عبدالعظيم الخطيب الأستاذة المساعدة بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب.

وأضاف البيان: يتقدم رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب بالجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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