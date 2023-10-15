رغم الحصار الشرس الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء والماء وغيرها من سبل العيش، والإنترنت، وتقييد حسابات الأشخاص الذين يتحدثون عن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، مازالت القصص الإنسانية المريرة تخرج من هناك وتروي ما يحدث من معاناه على أرض الواقع.

ومن بين هذه الأصوات محمد الغلاييني، الذي روى قصته عبر صحيفة الجارديان البريطانية، وهو رجل أربعيني يعمل في مانشيستر، ولكنه عاد إلى غزة في شهر سبتمبر 2023، لكي يقضي إجازة مدتها 3 شهور، ولكن ما حدث كان أكبر من تصوراته، حيث أصبح حالياً محاصراً، ووالده، وأبناء عمه، وعائلته في غزة، في ظروف معيشية كارثية، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال رداً على معركة طوفان الأقصى.

وقال الغلاييني: "اشتدت أصوات الطائرات بدون طيار في سماء المنطقة، بينما كانت تملأ حقائبهم الليلية بجوازات السفر والأدوية وأكبر عدد ممكن من الكتب والملابس وأدوات النظافة وأجهزة الشحن، ومن الصعب أن تترك منزلك دون أن تعرف ما إذا كان سيكون لديك منزلا لتعود إليه أم لا".

وفرت والدته وشقيقته عبر حدود رفح، وعبروا إلى مصر، يوم الأحد الماضي، بعد أن حصلت والدته على إذن بالمغادرة في اللحظة الأخيرة، ويوم الاثنين، لجأ الغلاييني مع والده إلى مركز صحي في مدينة غزة، وكان الاثنان يفكران في الفرار إلى فندق في الشمال، على أمل أن يكون أكثر أمانًا.

وقال غاضبا: "لماذا الحديث منصب حول ممرات آمنة للفلسطينيين للخروج وليس حول وقف القنابل التي تنهمر على القطاع؟، لا نريد المزيد من الحرمان".

واستيقظ الغلاييني، يوم الجمعة 13 أكتوبر، على أنباء مفادها بأن الاحتلال الإسرائيلي أمر جميع سكان شمال غزة، بالفرار إلى الجنوب، قالوا إنهم أرسلوا رسائل نصية تحذر الناس باللغة العربية، وفي فندق المشتل الذي يقيم فيه، كان المشهد فوضوياً، حيث كان مئات الأشخاص يحاولون يائسين معرفة أين أقرب مكان آمن لهم، وما إذا كان هناك أي مكان في مستشفى قريب.

وفي حالة من الارتباك والرعب، تكدست عائلته في سيارة بكل ما يمكنهم حمله وهربوا إلى خان يونس في جنوب القطاع.

وبحلول يوم السبت، تسربت الأخبار عن إمكانية السماح للبعض، بما في ذلك مزدوجي الجنسية مثل الغلاييني، بالعبور إلى مصر، عبر معبر رفح، ولكن الغلاييني في صراع عميق حول فكرة الرحيل، وفكر في بعض أبيات من قصيدة لمحمود درويش: "أحنُّ إلى خبز أمي وقهوة أُمي ولمسة أُمي.. وأعشَقُ عمرِي لأني إذا مُتُّ.. أخجل من دمع أُمي".

وقال الغلاييني: "عمي وعمتي وأبناء عمي موجودون هنا، لا أستطيع أن أتركهم هنا لمصيرهم، أشعر أن لدي عمل لأقوم به، إنه لأمر مروع أن أضطر إلى الاختيار بين حياتي وعائلتي".