القوات الروسية تدمر مواقعا للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون

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قالت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة القتالية دنيبر دمرت مواقع للجيش الأوكراني خلال محاولة تناوب القوات في منطقة خيرسون باستخدام مدافع هاوتزر من طراز دي-20.

وأضافت الوزارة: "خلال دقائق قليلة، استهدفت قوات المدفعية المدافع، وصوبت عدة طلقات دقيقة ضد مواقع العدو التي تم رصدها، خلال محاولة تناوب للقوات الأوكرانية على جبهة القتال"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة، إن أطقم الطائرات المسيرة التابعة للمجموعة القتالية دنيبر رصدت المدفعية في الوقت الفعلي؛ ما أدى إلى تدمير العدو بأقصى قدر من الكفاءة وحرمانه من إمكانية تعويض الخسائر القتالية.

ويتعذر التحقق، من هذه البيانات من مصدر مستقل.