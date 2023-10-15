كشف مقطع فيديو لأحد جنود كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس"، عن عملية اقتحام المقاتلون الفلسطينيون لمبنى المخابرات الإسرائيلية القائم بمنطقة غلاف قطاع غزة، في دلالة على مدى حجم الاختراق الأمني الإسرائيلي الراهن.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن المجموعة الفلسطينية المقتحمة لمبنى المخابرات تألفت من 10 مقاتلين فقط، راكبين للدراجات النارية.

وقالت الصحيفة، إن الفيديو بدأ بمشاهد تفجير الجدار العازل، ثم انطلاق المقاتلون على 5 دراجات نارية، بينما كانوا يطلقون النار على كل إسرائيلي يصادفونه بالطريق.

وأضافت الصحيفة، أن المقاتلين انطلقوا نحو 8 أميال شرقا ليدخلوا إحدى الغابات متجهين نحو مبنى المخابرات الإسرائيلية، وفجر المقاتلون البوابة بعبوة صغيرة، ثم التقطوا صورة سيلفي للاقتحام.

وأكدت الصحيفة، أن أحد المقاتلين استدل بخريطة توضح تفاصيل المبنى والبوابة الداخلية له ليكسروها بعد أن قتلوا جنديا إسرائيليا غير مسلح، ودخل المقاتلون لغرفة مليئة بأجهزة الحاسب الآلي، ثم عثروا على جنديين فقتلوهما في الحال.

وذكرت نيويورك تايمز، أنها طالعت إحدى خرائط المقاتلين، وكانت معدة بتاريخ أكتوبر 2022، أي قبل سنة من الهجوم.

وتحوي إحدى الخرائط على مداخل المستوطنات، وأعداد الجنود القريبين منها، وأعداد العربات القتالية، والمدة اللازمة لها لوصول المستوطنات، كما تحوي على مفترقات الطرق المناسبة لعمل الكمائن، وتعليمات بضرورة القبض على أعداد من الأسرى لاستخدامهم في عمليات تبادل الأسرى.

وذكرت الصحيفة، أن الـ10 مقاتلين ظلوا لساعات داخل المبنى، قبل أن تصل القوات الإسرائيلية، والتي تمكنت من قتلهم جميعا، بما فيهم حامل الكاميرا الذي كانت لحظة استشهاده آخر ما تم التقاطه.

وقال مسئول إسرائيلي للصحيفة عن عملية الهجوم، إنها بدأت باستهداف الدفاعات الآلية على السياج بالطائرات المسيرة، ومن ثم تحطيم الجدار بالمتفجرات والجرافات، وأضاف أن 200 مقاتل دخلوا بالموجة الأولى، أغلبهم من النخبة، تبعهم موجة ثانية مكونة من 1800 مقاتل.

وأكد شهود عيان للصحيفة، أنه عقب دخول المقاتلون الفلسطينيون، دخل عدد من المدنيين الفلسطينيين لأسر المستوطنين من الشوارع.

وأشار المسئول الإسرائيلي، إلى أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا على معرفة بأماكن أبراج الاتصالات مسبقا، والتي تم تدميرها لإعاقة قدوم التعزيزات، وتابع أن أولوية المقاتلين كانت المستوطنات، وعددها 15، بجانب التعامل مع 8 مواقع عسكرية.

وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصادرها، أن المقاتلين الفلسطينيين سيطروا على جميع المواقع العسكرية المحاذية لغزة.