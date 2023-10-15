سرايا القدس لـ جيش الاحتلال: هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم

قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف في كلمة مسجلة بثتها وسائل إعلام، مساء الأحد، أنّ الشعب الفلسطيني رد على هذه المخططات من خلال الثبات على أراضيه.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية من دون أن ينال من عزيمة الفلسطينيين.

ووجه متحدث سرايا القدس مخاطبا الاحتلال: «نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم»، وذلك في رسالة تأتي على وقع التقارير التي تتحدث عن قرب تنفيذ جيش الاحتلال اجتياحا بريا في قطاع غزة، في خطوة يبدو أن الاحتلال يتخوف منها تحسبا للخسائر التي قد يتكبدها.

وتابع أبو حمزة: «أعدننا لكم رجالاً يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة فأهلاً بكم في رحاب الجحيم».

وشدد أبو حمزة، على أن فصائل المقاومة ثابتة أمام الجرائم التي يرتبكها جيش الاحتلال، مؤكدا أن الخيار الوحيد المتاح أمامها هو خيار النصر.

ولفت إلى أن المقاومة لا تزال تخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح.

وتحدث عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة: «العدو الصهيوني بلغ ذروة الحقد والانتقام بقصفه لمساجدنا وبيوتنا وأطفالنا».

وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم التاسع على التوالي، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، ودّ عليها جيش الاحتلال بارتكاب مجازر قطاع غزة.