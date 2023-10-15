الإسكندرية تتعرض لتساقط أمطار متفاوتة الشدة

تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لتساقط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وسط نشاط ملحوظ لحركة الرياح، وظهور للسحب، والانخفاض المحدود في درجات الحرارة.

والمناطق التي شهدت تساقط أمطار هي: "سيدي بشر، وفيكتوريا، ومحطة الرمل، والعجمي، الورديان"، الأمر الذي أدى إلى ظهور تجمعات المياه ببعض الشوارع، وذلك بالتزامن مع انتشار سيارات شركة الصرف الصحي التي عملت على تصريف.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع مستجدات حالة الطقس، مشددًا على رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار.

ومن حهته أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد لاستقبال التغيرات الجوية، بنشر سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأشار "نافع" في بيان صحفي، إلى التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، حيث يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء تغير حالة الطقس بـ48 ساعة.

وتعرضت الإسكندرية، في ساعة متأخرة من مساء السبت لسقوط أمطار بسيطة على مناطق غرب الإسكندرية، دون التأثير على السيولة المرورية أو الملاحة البحرية في شوارع الإسكندرية.