تمكنّت الفصائل الفلسطينية من تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، حيث تعد "طوفان الأقصى" أكبر هجوم بشري تشنه حماس على دولة الاحتلال منذ تأسيس الحركة 1987، فيما يقدر عدد العناصر التي وصلت للعمق الإسرائيلي أكثر من ألف عنصر، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

كما أثار ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين التساؤلات بشأن أسباب زيادة الأعداد بالمقارنة مع المدى الزمني القصير للجانب الأكبر من العملية، ودلالاته العسكرية والسياسية، وفقا لما نشرته الشرق الأوسط اللندنية.

وفنّد تقرير لـ"معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع"، تقديراته الاستراتيجية بشأن العمليات الجارية في غزة.

*الدبابات والدرونز الانتحارية

يقول التقرير: "استفادت الفصائل الفلسطينية من الأساليب المستخدمة في الصراع في أوكرانيا، ككيفية استهداف الدبابات، واستخدام الدرونز الانتحارية، وتنفيذ الهجوم على المنشآت والمعسكرات، مما يعني أنهم يستفيدون من الصراعات الأخرى، ويكيفون استراتيجياتهم وفقًا للمستجدات القتالية في مناطق مختلفة حول العالم، وهو ما أظهرها أنها فعالة بما يكفي لاستهداف الدبابة Merkava 4 المزودة بنظام دفاعي نشط متطور للغاية (Trophy) والذي يُعد الأقوى ولذي تم تجربته بنجاح من قبل"

وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع في غزة، أشار التقرير إلى تطلب دولة الاحتلال الدعم من إدارة بايدن لأن مخزونها من الذخيرة الاستراتيجية تم إرساله إلى أوكرانيا من قبل، وفي المقابل، حصلت إسرائيل على وعود وتأكيدات بالدعم في حرب محتملة، وبعد يومين من القصف المدفعي والجوي المكثف، أصبحت دولة الاحتلال في حاجة ماسة إلى ذخيرة جديدة، وبدأت الولايات المتحدة بتسليمها احتياجاتها بواسطة طائرات النقل عبر الأردن وبولندا.

في المقابل، يشعر زيلينسكي بالقلق من إعادة توجيه الذخيرة المعلن عن شحنها إلى أوكرانيا، ليعاد توجيهها إلى إسرائيل، ويحاول الرئيس الأوكراني منع ذلك من خلال الاتصال بالولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

* تطور في أساليب القتال



وأكد التقرير، أنه وعلى الرغم من أن المظاهر المتعارف عليها في أداء قوات المقاومة غير النظامية مازالت واضحة على أداء مقاتلي كل من حركتي حماس والجهاد، إلا أن هناك ملامح تطور في تكتيكات القتال الصغرى على الأرض.

وأشار إلى أن ذلك يظهر من وسائل وأساليب الدفع، وخلال أعمال التحرك، واقتحام بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب نمط التخطيط الذي بدأت تظهر فيه بعض من ملامح الاحترافية في التعامل مع الموانع الهندسية المحيطة بالمواقع الإسرائيلية، وتكتيكات التعامل مع العناصر المدرعة الإسرائيلية القليلة والتي واجهتهم في بداية العملية.