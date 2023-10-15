ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: الصيادلة يلعبون دورا حاسما في تحسين الصحة

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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الصيادلة الذين يلعبون دورا حاسما في تحسين الصحة والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال فعالية هيئة الرعاية الصحية لإحياء اليوم العالمي للصيادلة 2023، تحت شعار "الصيادلة يعززون أنظمة الرعاية الصحية".

وأضافت القصير الصيادلة يعملون على توفير الرعاية الدوائية والاستشارات الصحية المهمة للمرضى، ويساهمون في ضمان سلامة الأدوية وجودتها، لافتة الي إن جهودهم الإنسانية والمهنية تسهم في تحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض.

وقالت القصير إننا ندعم ونشجع الصيادلة في مصر وفي جميع أنحاء العالم، ونؤكد على أهمية دورهم الحيوي في تعزيز الصحة والرفاهية، ونثمن الجهود الوطنية المتكاملة لهيئات الصحة في مصر لضمان تقديم خدمات ورعاية صيدلانية آمنة وفعالة للمصريين وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة.