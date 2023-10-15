السجن 7 سنوات لشخص لاتهامه بخطف طفل في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه وربطه "بحبل"، بمدينة طوخ في القليوبية.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة محمد رمضان، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15167/2022، والمقيدة برقم ٢٤٣٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أن المتهم "على .س.س" بمدينه طوخ في محافظة القليوبية، قام عن طريق التحيل بخطف المجنى عليه الطفل "ي.م.م"، 18 عام بأن قام المتهم باصطحابه رفقته بزعم احضار طعام الدواب مستغلاً صغر سنه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر به بإحدى الزراعات حتى قام بتكبيل يديه باستخدام آداة "حبل" للانفراد به مباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل سالفي الذكر، وحمله على حسر بنطاله عنوة كاشفا عن سواته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، احرز بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وهي "حبل"