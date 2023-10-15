أوكرانيا تجلي المئات من رعاياها من إسرائيل إلى رومانيا

نقلت أوكرانيا أكثر من 200 مدني إلى مكان آمن على متن أول رحلة إجلاء من إسرائيل، وفقا للارقام الرسمية، وذلك قبل اجتياح متوقع لقطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية مساء أمس السبت، إن الطائرة التي أقلعت من تل آبيب، وعلى متنها 207 أوكرانيين، بينهم 63 طفلا، هبطت في العاصمة الرومانية بوخارست.



ويشار إلى أن الملايين فروا من أوكرانيا، ومعظمهم توجه إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عددا كبيرا توجه أيضا إلى إسرائيل، بعد أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق في فبراير 2022.



وقالت كييف إن السفارة الأوكرانية تتولى الآن رعاية اللاجئين في رومانيا.



وأضافت أنه من المقرر أن يصل 155 مدنيا أوكرانيا أيضا إلى رومانيا على متن طائرة اليوم الأحد. وأوضحت كييف أنه تم إجلاء 243 أوكرانيا من غزة.



تأتي عمليات الإجلاء قبل هجوم متوقع من جانب الجيش الإسرائيلي بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط بعد إطلاق حركة حماس الآلاف من الصواريخ نحو إسرائيل، وقيام مقاتليها باختراق الدفاعات الحدودية في هجوم غير مسبوق الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.



وردت إسرائيل بشن هجمات جوية انتقامية على قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 2329 شخصا، وأصيب أكثر من 9000 شخص.