الهند تعتزم بناء أول مصنع للرقائق الإلكترونية في غضون عام

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي أشوهيني فايشناو، إنه سيتم إنشاء أول مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالبلاد في غضون عام.

وخصصت الحكومة بشكل أولي حوافز بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة نظام بيئي تصنيعي لأشباه الموصلات بالبلاد، بما في ذلك إنشاء مصنع لإنتاج الرقائق.

وستكون مصانع إنتاج الرقائق أول لبنة في إنتاج الرقائق المستخدمة في كل المنتجات الالكترونية فائقة التكنولوجيا.

وقال فايشناو في مقابلة مع وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء: "نركز على بعض المجالات المتخصصة بحيث نستطيع أن نتولى ريادة عالمية فيها. ولقد برزت الاتصالات والسيارات الكهربائية كقطاع كبير بالنسبة لأشباه الموصلات. وإذا ركزنا على تطوير وتصنيع الرقائق المستخدمة في هذين القطاعين، يمكننا حينئذ أن نصبح قادة عالميين في هذين القطاعين".