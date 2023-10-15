تقدم الفنان أحمد العوضي، بخالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في قطاع غزة، قائلا إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حالة من القمع والظلم الكبير، موجها رسالة دعم: «كلنا معاهم بقلبنا».

وشدد خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، على ضرورة تقديم الدعم بنوعيه المادي والمعنوي، قائلا: «لازم كلنا نوصل صوتنا من أو المواطن البسيط إلى المشاهير والفنانين؛ برفض الظلم والقمع على أخواتنا في فلسطين».

وثمن حملة «حياة كريمة» لدعم الأشقاء من أهالي قطاع غزة سواء عبر التبرع ببنوك الدم أو الدعم المادي، موجها الدعوة إلى الشباب، قائلا: «لازم كلنا نتبرع، لو كل واحد أتبرع بجنيه واحد هيفرق كثير مع أخواتنا».

وأكد أن الدعم الشفهي ليس كافيا مثنيا في الوقت ذاته عن قرار الرئيس السيسي بتوجيه قوافل الإغاثة والمساعدات إلى القطاع، مضيفا: «ما يحدث في غزة اليوم لا يرضي أي إنسان بالعالم، النساء والأمهات تحمل كفن أطفالها على يديها».

وعلي صعيد آخر، تحدث عن آخر أعماله السينمائية والدرامية، كاشفا عرض فيلم «الإسكندراني» إخراج خالد يوسف بدور السينما منتصف العام، بالإضافة إلى الإعداد لمسلسل «حق عرب» خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وأطلقت مبادرة حياة كريمة حملة «كتفنا في كتفنا أهلنا» لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني لتقديم المساعدات الطبية والغذائية من خلال التبرع على الحسابات التالية البنك التجاري الدولي ١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥، بنك مصر ١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١، البنك الأهلي المصري ١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥، البنك العربي الأفريقي الدولي ١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥.