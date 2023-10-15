خيري رمضان: محمد صلاح سيدفع تكلفة كبيرة لسكوته عن قصف غزة

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن النجم المصري محمد صلاح يتعرض لهجوم كبير جدًا، وذلك لأنه لم يتخذ موقفًا حتى الآن بخصوص القضية الفلسطينية وما يتعرض له شعب غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن محمد صلاح كان دائمًا له مواقف بشأن القضية الفلسطينية، متابعًا: "محمد صلاح جه المرة دي وسكت".



وتابع: بعض الاحتمالات أن فريق ليفربول رفض أن ينخرط لاعبوه في هذه الأمور والقضية والحرب الدائرة في غزة وفلسطين، موضحًا أنه غير موافق على موقف محمد صلاح مع القضية الفلسطينية، منوهًا بأن هناك حالات من إلغاء المتابعة لحسابات محمد صلاح على السوشيال ميديا، موضحًا أن محمد صلاح سيدفع تكلفة هذا في وقت قادم.