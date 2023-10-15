رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود باراك يدافع عن الهجوم البري المتوقع في قطاع غزة

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، اليوم الأحد، عن الهجوم البري المتوقع أن تشنه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال باراك لشبكة دويتشه فيله الألمانية "لا يوجد سبيل للقضاء على عمليات حماس من قطاع غزة من خلال الهجمات الجوية والدبلوماسية والأماني من جانب إسرائيل على التلفزيون والدعم العالمي".

وأضاف: "يجب القيام بذلك من خلال جنودنا على الأرض الذين يواجهون خطر دفع أرواحهم ثمنا لتحقيق ذلك".

ويشار إلى أن تصاعد وتيرة العنف نجم عن قيام حركة حماس بإطلاق الآلاف من الصواريخ نحو إسرائيل وقيام المئات من مقاتليها بخرق الدفاعات الحدودية في هجوم غير مسبوق الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3600 آخرين.

وقال باراك "من المحتمل أننا نكبدنا الضربة الأكثر شدة منذ تأسيس دولة إسرائيل"، مضيفا" لا توجد دولة حديثة يمكن أن تتحمل هذا النوع من النشاط الارهابي على حدودها".

وأضاف: "نحن نعلم ونحترم القانون الدولي"، موضحا" وسوف نبذل قصارى جهدنا لاتباع القانون الدولي"مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان عدم وقوع أضرار جانبية.

وأوضح"نحن نقوم بكل ما نستطيع، وهذا يعني أننا نخبر الجميع بالتحرك مقدما. فقد كان أمامهم بالفعل أربعة أيام للمغادرة، وأنا على ثقة إنه إذا كان هناك أشخاص غير قادرين على الانتقال، فإن الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى يمكن أن تنقلهم من موطنهم إلى ماوراء نهر غزة".