ميدو: أعلن تضامني مع أهلنا في غزة

أعلن أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في الحرب التي تُشن ضده من قوات الاحتلال.

ونشر ميدو مقطع فيديو عبر حسابه في موقع انستجرام تحت عنوان قلبي مع فلسطين، وقال خلاله: "مبتعد عن وسائل الاتصال الاجتماعي منذ حوالي شهرين، لقد قررت أن آخذ هدنة منها، لذا أعتذر عن التأخير بشأن التعليق عما يحدث في غزة وفلسطين".

وأضاف: "أعلن تضامنني الكامل مع أهلنا وإخواننا في غزة، وأدين كل ما يحدث من الجيش الإسرائيلي وقتل الأطفال الأبرياء والمدنيين بشكل عام.. أنا حزين للغاية".

وتابع: "لم أشاهد أي صور أو فيديوهات حتى اليوم بسبب ابتعادي عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما شاهدته يجعل أي شخص لديه إنسانية وأي أب يشعر بالحزن".

وأكمل: "الإنسانية لا تعرف أديان أو جيوش.. الإنسانية تعرف الإنسانية فقط، تعرف الأب والأبن والصديق والأم.. ارجوكم أوقفوا هذه الأحداث".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "مرةً أخرى، أنا أحمد حسام ميدو أدين كل الأحداث التي تحدث ضد إخواننا الفلسطينيين والمدنيين الذين ليس لهم أي ذنب بالأمور السياسية.. يجب تدخل العقلاء".