مبادرة «بلغني» توفر صناديق قمامة بمنطقتي معهد الفتيات والمستشفى المركزي بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مبادرة "بلغني" -التي أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بهدف تلقي البلاغات من المواطنين بشأن تراكمات القمامة- تلقت بلاغًا من إحدى المواطنات بشأن تراكم القمامة بمنطقتي معهد الفتيات والمستشفى المركزي بمدينة فرشوط، وذلك لعدم تواجد صناديق للقمامة بكلتا المنطقتين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه على الفور تم انتقال رئيس الوحدة المحلية إلى الموقع، ورفع القمامة، ووضع صناديق بالمنطقتين المذكورتين، حتى يتسنى للمواطنين إلقاء القمامة بها، تمهيدا لرفعها يوميا بواسطة العاملين بمرفق النظافة طبقا لجدول المرور اليومي على نقاط التجميع.

وناشد محافظ قنا، المواطنين، ضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها؛ للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.