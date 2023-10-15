الفلبين تأمر بإعادة رعاياها في غزة إلى بلادهم

أمرت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، بإعادة وإجلاء إجباريين للفلبينيين في غزة، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم شن هجوما منسقا داخل الأراضي الفلسطينية برا وجوا وبحرا.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد، عن مستوى التأهب الرابع بسبب قطاع غزة وهو أعلى مستوى تأهب في حالات الأزمات، مما يشير إلى أن الفلبينيين يجب عليهم الآن مغادرة المنطقة، حسب صحيفة "فلبين ستار" اليوم الأحد.

وذكر وكيل وزارة الخارجية أدواردو دي فيجا، أنه بينما أعلنت الفلبين إعادة إجبارية للفلبينيين، لن يجبر المسئولون المدنيين ماديا على مغادرة منازلهم.

وقال دي فيجا باللغة الفلبينية، في مقابلة مع قناة "راديو 630" الإذاعية: "لكن نطلب منكم المغادرة، إذا اخترتم البقاء لا يمكن أن نمنعكم، لا يمكن أن نمنع ذلك".

وكان دي فيجا، قد قال أمس الأول الجمعة، إن 92 على الأقل من أصل 131 فلبينيا في غزة، طلبوا إعادتهم إلى وطنهم، لكن مسئولين يكافحون لإيجاد نقطة خروج حيث تخضع غزة لحصار.