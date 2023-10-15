دعوة قضائية جديدة من مساعد مرتضى ضد انتخابات الزمالك

تقدم خالد محمود المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك، بدعوى قضائية جديدة، ضد اللجنة الثلاثية المُشرفة على إدارة النادي، ليطالب ببطلان الانتخابات المُقرر عقدها في 20 أكتوبر الجاري.

ويستند محمود في دعواه على ما يراه من مخالفة في الإجراءات الخاصة بالدعوة للانتخابات، والتي تنص – بحسب لائحة النادي – على أن يقوم المدير التنفيذي بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وهو ما لم يحدث.

ويعول أيضا مساعد مرتضى منصور رئيس النادي السابق على أنه لم يتقدم باستقالته بصفة رسميةً – رغم تأكيد وزارة الشباب والرياضة على استقالته رفقة المدير المالي أيضاً – الأمر الذي يخالف اللائحة الاسترشادية التي تحكم النادي.