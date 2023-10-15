سول تدرس اتخاذ إجراءات إضافية حول الاتفاقيات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الحكومة ستراقب التوجهات في التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا وتدرس اتخاذ إجراءات إضافية.

وأدلى مسئول عسكري بهذه التصريحات أمس السبت، قائلا إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية المتعلق بتجارة الأسلحة، هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا خطيرا على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكر المسئول، أن حكومة سول تراقب التوجهات ذات الصلة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وتبدي اهتماما ببيان الحكومة الأمريكية في اليوم السابق.

وفي إحاطة صحفية أمس الأول الجمعة، ذكر جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن كوريا الشمالية سلمت أكثر من 1000 حاوية، من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا، الشهر الماضي لاستخدامها في أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ربما قدمت أيضا دعما ماديا إلى كوريا الشمالية.

وإذا كانت تجارة الأسلحة صحيحة، فإنها ستمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1874، الذي يحظر تصدير كوريا الشمالية لجميع الأسلحة والمواد ذات الصلة ويحظر استخدام السفن المحلية في شراء أسلحة ومواد ذات صلة من كوريا الشمالية.