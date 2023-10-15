يانج أفريكانز: نتمنى ضم هذا اللاعب من الأهلي

أعرب عرفات حاجي، نائب رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني عن ثقته في إمكانيات فريقه للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم.

وقال عرفات حاجي في تصريحاته لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى المصرية: "نلعب بكل ثقة في دوري أبطال إفريقيا لننافس على اللقب".

وأضاف: "سننافس الأفضل في القارة، والأهلي هو الأفضل في القارة، فالأهلي يدافع عن لقبه كحامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ويجب علينا أن نثبت لأنفسنا أننا نستحق فرصة المنافسة والفوز بكل المباريات على ملعبنا أو خارجه".

وأكد نائب رئيس نادي يانج أفريكانز عن رغبته في التعاقد مع بيرسي تاو، لاعب الأهلي، حيث قال: "شرف لنا أن نضم أي لاعب من الأهلي، وأي لاعب ينضم لفريقنا من الأهلي سيطور من أدائنا.. أتمنى ضم بيرسي تاو، لأنه لاعب قوي وحينما انتقل من جنوب إفريقيا للأهلي كان أمرًا رائعًا".

وأتم عرفات حاجي تصريحاته قائلًا: "فريقنا مستعد لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ولدينا لاعبين دوليين في منتخب تنزانيا، ونملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة".