رئيس قضايا الدولة: ضِعاف النفوس استباحوا أراضي الدولة واستعدنا 60 ألف فدان للأوقاف

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لديها قضايا تنفيذ عيني من خلال أحكام صادرة، بشأن التعديات على أملاك الدولة سواء بأموال أو باسترداد أرض.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن ضعاف النفوس استباحوا أملاك الدولة خلال فترة الفوضى التي شهدتها البلاد خاصة في المناطق الصحراوية، منوهًا أن أكثر الأراضي التي تتعرض لوضع اليد من قبل بعض الأفراد هي التابعة لوزارة الأوقاف.

ولفت إلى أن أراضي الأوقاف مستباحة لضعاف النفوس، لأنهم يعتبرها أراضي بلا مالك ويضعون أيديهم عليها، مشددًا على هذه الأراضي يتم استعادتها من هؤلاء الأشخاص لملكية الدولة مرة أخرى.

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة أكثر من 60 ألف فدان من أراضي الأوقاف في رشيد، مشددًا على أن هيئة قضايا الدولة أمام القضاء المصري خصم شريف وتريد تحقيق العدالة.

وأفاد رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة لا تعتدي على مصالح المواطنين وتحرص على حصول كل مواطن على حقوقه، لافتًا إلى أن الهيئة تغطي بفروعها ومقراتها جميع المحافظات، كما اُفتتح العديد من الفروع بسبب زيادة أعداد القضايا، بالإضافة إلى افتتاح العديد من الفروع في محافظات الصعيد، وذلك في ضوء سياسة الدولة لتحقيق العدالة الناجزة.