الرئيس الألماني يناشد مواطنيه دعم منظمة فيلت هونجر هيلفه لمكافحة الجوع بالعالم

ناشد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير المواطنين في بلاده، دعم منظمة فيلت هونجر هيلفه الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم.

وقال شتاينماير، بمناسبة بدء أسبوع أعمال المنظمة اليوم الأحد في خطاب تليفزيوني تم نشره بشكل مسبق ومن المقرر أن تبثه القناتان الأولى والثانية الألمانيتان "إيه أر دي" و"زد دي إف": "لا يزال 735 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، والأطفال والشباب على وجه الخصوص هم الأكثر تضررا، تغير المناخ يزيد من تردي الوضع بشكل مأساوي".

وتابع الرئيس الألماني: "آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في سبتمبر الماضي في كوارث الفيضانات على طول ساحل شمال أفريقيا، وهناك عدد لا يحصى من المفقودين، وفقد مئات الآلاف من الأشخاص منازلهم".

وأضاف شتاينماير: "الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف- تغير المناخ يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ويتم البحث على قدم وساق حول العالم عن حلول من أجل وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض".

وتحدث الرئيس الألماني، عن مشروع جرين كولدجس الذي يتم دعمه من منظمة فيلت هونجر هيلفه، ويدرب الشباب في الدول النامية على الإنتاج المستدام.

وقال شتاينماير: "عزيزاتي المواطنات، أعزائي المواطنين، رجائي لكم في منازلكم: أدعموا منظمة فيلت هونجر هيلفه في هذا العام أيضا، وادعموا بذلك أيضا مشروعات الاستدامة مثل جرين كولدجس في أوغندا، ومشروعات أخرى كثيرة غيرها. لهذا أشكركم من أعماق قلبي".