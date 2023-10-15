رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يستقبل نائب جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية

استقبل الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أحمد فايز علام نائب مدير مكتب المنوفية جهاز تنمية المشروعات ومحمد صبحى العليمى المسؤول عن مشاريع مصر بالجهاز.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الأحد أنه تم خلال الإجتماع، الإتفاق مع مسئولى الجهاز بعقد ندوات تعريفية للطلاب عن أنشطة الجهاز سواء الخدمات المالية المتاحة الخاصة بتمويل مشروعاتهم وكذلك الدعم الفنى ، وعقد دورات وندوات تدريبية وورش عمل من خلال كوادر متخصصة فى إدارة الأعمال، والاستمرار فى تدريب الطلاب على كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ، والعمل على إنشاء حاضنة تكنولوجية لخدمة طلاب وخريجي الجامعة، واكساب الطلاب مهارات ريادة الأعمال من خلال دعوة نماذج شبابية ممن لهم السبق في ريادة الأعمال لعرض تجاربهم وخبراتهم، وكذلك تنظيم زيارات للطلاب لبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاكسابهم الخبرات العملية والعلمية اللازمة، والتعرف على كيفية إدارتها.

وأكد كشك أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى إلى تحفيز ودعم طلابها ومنسوبيها واكسابهم المهارات العملية والعلمية، والقدرة علي الابتكار والإبداع والتميز تجعلهم قادرين على خلق فرص العمل في المجالات التكنولوجية المتنوعة، والقدرة على تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ومشروعات تنافسية، وتوطين التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع، لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الغايات الإستراتيجية للدولة.

يأتي ذلك في إطار تخريج جيل من التكنولوجيين قادرًا على تحويل ابتكاراته العلمية والتكنولوجية إلى فرص استثمارية تنافسية، وخلق فرص العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة فى التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال.