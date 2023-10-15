جامعة الزقازيق تنظم ندوة تثقيفية بعنوان انتصارات أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة

نظمت جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ وذلك في كلية التكنولوجيا والتنمية، بعنوان: نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالتعاون مع المجمع الإعلامي ومركز إعلام الزقازيق، فيما حاضر في الندوة كلًا من: اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي، واللواء إبراهيم فلاح، وحضور مميز للفنان أحمد ماهر، في إطار احتفالات جامعة الزقازيق بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقبل بدء فعاليات الندوة استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، المحاضرين بالندوة وهم: اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي، واللواء إبراهيم فلاح، والفنان أحمد ماهر، وذلك في المبنى الإداري لرئاسة جامعة الزقازيق، حيث رحب رئيس الجامعة بالمحاضرين في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا على أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

وشهدت فعاليات الندوة استعراض بطولات جيش مصر العظيم، وسط تأكيد من جانب الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتتنمية في جامعة الزقازيق، على أن الكلية تتشرف بعقد مثل هذه الندوات في ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين والاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.