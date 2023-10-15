لا يزال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرا على قطاع غزة، منذ تبني حركة حماس عملية طوفان الأقصى المباغتة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد على ألف إسرائيلي، وإصابة المئات وأسر ما يزيد على المائة.

في المقابل استشهد ما يزيد على ألفي فلسطيني، وأصيب المئات ونزح أكثر من مليون شخص من مناطق الشمال باتجاه الجنوب بعد تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء تمهيدا لشن عملية عسكرية واسعة.

وأصبح مواطنو غزة العُزل يكابدون ظروف مأساوية بعد تحالف قوى الغرب مع دولة الاحتلال، فلا ماء ولا طعام ولا كهرباء، بل ويلات حرب ضروس مستمرة ليومها السابع دون هوادة.

*الحرب على غزة.. ما الذي يجعلها هذه المرة مختلفة بالنسبة لإسرائيل؟

تقول الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن التساؤل عن سبب اختلاف الحرب على غزة هذه المرة ينقسم لعدة أسباب.

السبب الأول، يتضمن وقوع عملية طوفان الأقصى في التوقيت الذي تعاني فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي من انقسام داخلي وضعف غير مسبوق في تاريخها بسبب أزمة الإصلاحات القضائية ورغبه نتنياهو في السيطرة على السلطة القضائية وإضعافها، قبل تمكنه من تشكيل حكومة طوارئ أو "حكومة حرب" على حد تعبيره.

ورفض جنود الاحتياط الخدمة في الجيش، وانقسم السياسيون في المؤسسات، بالإضافة للإضرابات والتوقف عن العمل لأول مرة، والتظاهرات غير المسبوقة في كل يوم سبت.

وأضافت سكين في تصريحات لـ"الشروق"، أن وقع العملية لم يكن محمودًا على نتنياهو، رئيس حكومة الطوارئ الجديدة، الذي كان يحاول رأب الصدع في مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ارتأى سياساته فاشلة وطالبه بالرحيل مع سعيه لتقويد المفاوضات بين طرفي الحكومة والمعارضة ومحاوله التغلب على الانقسام.

فيما شمل السبب الثاني لجعل الحرب مختلفة وضروس، أن عملية طوفان الأقصى غير مسبوقة منذ حرب 1973، بسبب استيلاء المقاومة على معدات إسرائيلية عسكرية ودخول المستوطنات وتحطيم الجدار الفاصل أو السياج الحدودي الذي يحمى المستوطنات، وعدد القتلى غير المسبوق وتخطي عدد الأسرى 100 مستوطن وعسكري، السيناريو الذي لم يحدث منذ أسر جندي واحد هو جلعاد شاليط، وتبادل أسرى كُثر مقابل الإفراج عنه.

وتابعت سكين، أنه منذ حرب 73، لم تتدهور مكانة دولة الاحتلال لتنكشف إمكاناتها بهذا القدر الذي أحدثته عملية طوفان الأقصى، التي حققت هجوما متزامنا برا وبحرا وجوا مع عناصر طيران شِراع فلسطيني، بالإضافة لأسر قائد المنطقة الجنوبية المحتلة.

وأردفت أن ذلك ترتب عليه تلقي الاحتلال ضربة موجعة كون جيش الاحتلال مصنف ضمن أقوى جيوش العالم وفقا للتصنيف العالمي للجيوش.

أما السبب الثالث فقالت إنه فشل إسرائيلي في رصد أو التنبؤ بالعملية بالرغم من الكم الكبير من الأسلحه والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والأجهزة المعلوماتية، مشيرة إلى نسيق واضح بين حزب الله وحماس.

*أوضاع إسرائيل الهشة تستر خلف قوتها الغاشمة

تابعت سكين، أنه بالإضافة للأوضاع السياسية السابق ذكرها فقد توقف ميناء حيفا ومطار بن جوريون عن العمل لأول مرة بسبب إضراب عدد متزايد من ضباط وجنود الاحتياط عن الحضور.

وإضافة للوضع المهترئ أوضحت سكين، أن شركات التكنولوجيا والهاي تكنولوجي في إسرائيل نقلت أعمالها للخارج بسبب عدم الاستقرار والتظاهرات والتراجع الاقتصادي مع تخوف المستثمرين من انخفاض قيمة العملة.

وأرجفت سكين أن كل ما سبق حول إسرائيل لكيان هش بدرجة غير مسبوقة في تاريخها، ممازحة أن الوضع على المحك لدرجة حدوث اختلافات على تسمية أحد الإضرابات بيوم نهضة الديكتاتورية أو يوم الشلل.

واستخلصت سكين، أن عملية إسرائيل العسكرية "السيوف الحديدية"، جاءت ضروسًا على القطاع، بسبب وقوع عمليه طوفان الأقصى في توقيت قاتل لإسرائيل، ما دفع قادتها للانتقام لردا للاعتبار.

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