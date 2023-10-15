وزير الخارجية البريطاني: «من مصلحة إسرائيل تجنب وقوع ضحايا مدنيين فلسطينيين»

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن من مصلحة إسرائيل تجنب وقوع ضحايا مدنيين فلسطينيين، مضيفا أن "ضبط النفس من السمات التي نريد رؤيتها خلال العملية (العسكرية) في غزة".

وأضاف الوزير في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز، نقلتها وكالة أنباء العالم العربي: "كلما تحدثت مع الجانب الإسرائيلي، أكدت موقف المملكة المتحدة بشأن الحفاظ على الأرواح وتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، وأثق أن الإسرائيليين يفهمون ذلك".

وتابع: "من مصلحة إسرائيل تجنب وقوع ضحايا مدنيين فلسطينيين، لأن حماس تريد بوضوح تحويل هذه الحرب إلى حرب عربية إسرائيلية واسعة أو في الواقع حرب بين العالم الإسلامي والعالم أجمع ولا أحد منا، بما في ذلك إسرائيل، يريد أن يكون هذا هو الحال"، على حد زعمه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة في آخر تحديث لإحصائية ضحايا القصف الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.