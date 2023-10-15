قال السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الأزمة الحالية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية في خضم العدوان على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه يجب الحديث عن السلام الدائم والمستدام، موضحا أن الحرب تذكر دائما بحتمية السلام.

وأشار إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على مخاطبة الرأي العام المصري والعربي والغربي والأمريكي بلغة واضحة تتضمن تقييم الموقف الحالي والرؤية المتعلقة بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن اللغة التي جرى استخدامها في اللقاء جاءت واضحة ولا تحتمل التأويل.

وأوضح أن اللقاء شهد نقاشا وحوارا حول كل الملفات، مؤكدا أن مصر والولايات المتحدة شريكان ولهما علاقات متشعبة ولهما تقارب في وجهات النظر وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الأحد، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.