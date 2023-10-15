غلق محور جوزيف تيتو لمدة 3 أسابيع لإنشاء محور حر بطريق السويس

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بداية من اليوم الأحد، محور جوزيف تيتو في اتجاه القادم من الطريق الدائري باتجاه الحرفيين لمدة 3 أسابيع بسبب أعمال إنشاء محور مواز حر لطريق السويس.



وقال مصدر أمني، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء فترة الغلق لمنع أية تكدسات مرورية تحدث بالطريق.



وأوضح المصدر، أن الغلق جاء بسبب إنشاء محور حر مواز لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائري الأوسطي مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو، مما يستلزم الغلق الكلى لامتداد محور جوزيف تيتو عند تقاطعه مع نهاية سور قاعدة شرق الجوية في الاتجاه القادم من الطريق الدائري اتجاه أسفل كوبرى الحرفيين.



وأكد المصدر، تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر للقادم من أسفل كوبرى الحرفيين تجاه الطريق الدائري ليعمل بنظام الاتجاهين على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل من اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أسابيع.