أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشف أثري جديد في الغريفة بمحافظة المنيا

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، عن كشف آثري جديد يرجع إلى عصر الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة التابعة لتونة الجبل بمحافظة المنيا.



وقال وزيري - خلال مؤتمر صحفي في منطقة الكشف الآثري "الغريفة"، اليوم الأحد - "إن الكشف الأثري الجديد في منطقة الغريفة بالمنيا حققته بعثة مصرية تعمل في المنطقة منذ عام 2017، والكشف عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة".



وأوضح أنه تم العثور داخل الجبانة على تمائم وحلي وتوابيت حجرية، وما تم اكتشافه يشير إلى أن جزءا من الجبانة قد أعيد استخدامه في العصر المتأخر، وفي إحدى الدفنات بالجبانة تم العثور على تابوت خشبي عليه نقوش لإحدى السيدات اسمها ناني، وهي منشدة الأله آتون وتابوت لسيدة أخرى وهي كاهنة في عصر الدولة الحديثة "بنت ارت حروو".



وأشار وزيري إلى أن أهم ما يميز الكشف هو العثور على بردية تتحدث عن كتاب الموتى وتصل من 13 إلى 15 مترا بحالة جيدة، وكأنها تلونت بالأمس، وسوف يتم عرضها في المتحف المصري الكبير.