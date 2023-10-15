لاجئون أفغان: الحكومة الباكستانية تدمر منازلنا

يقول أفغان إن وضع اللاجئين الأفغان، في باكستان يزداد سوء يوما بعد يوم.



ويقول اللاجئون المقيمون في باكستان إن الجيش الباكستاني يدمر منازلهم لإجبارهم على مغادرة البلاد، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية" الأفغانية اليوم الأحد.



وأضاف اللاجئون أنهم يعيشون في باكستان منذ فترة طويلة، مطالبين المدافعين عن قضية اللاجئين بتقديم الدعم لهم.



وذكر حاجي نزار، أحد اللاجئن الأفغان، المقيمين في باكستان أن "مخيمات اللاجئين الأفغان تعرضت للتدمير بلا رحمة، في اليومين الماضيين، إنها(الحكومة الباكستانية) لا تهتم بما إذا كان هناك نساء أو أطفال داخل المنازل".



من جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكر في بيشاور أن إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، لا يعني نهاية العلاقات مع أفغانستان.



لكن الإمارة الإسلامية تقول إن سوء التصرف مع اللاجئين الأفغان يؤثر سلبا على العلاقات بين الدولتين.